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Австрийские врачи не хотят участвовать в эвтаназии. «Новый закон может оказать давление на медиков»

Евгений Подольский

Конституционный суд Австрии обязал правительство страны разработать правовые нормы, касающиеся так называемых эвтаназия. Врачи опасаются, что новый закон может оказать давление на медиков или даже обязать их убивать пациентов по их просьбе.

В декабре 2020 года Конституционный суд Австрии постановил, что национальное правительство должно разработать закон, касающийся так называемого самоубийства с помощью помощи. Срок — до конца 2021 года. Неизвестно, выполнит ли правительство это обязательство; Однако некоторые врачи опасаются, что эти правила не будут иметь драматических последствий для свободы совести в Австрии.

Заявление по этому поводу было представлено Зальцбургским форумом врачей за жизнь. Согласно заявлению, будущие правила должны четко разъяснять, что убийство пациентов не входит в обязанности врачей. Задача медиков — не «убивать людей или активно сокращать их жизнь — ни прямыми действиями, ни оказываемой им поддержки».

Врачи должны делать все, что в их силах, чтобы лечить и спасать, а убийство людей полностью противоречит этому принципу, подчеркнули врачи. Врачи требуют соответствующих заверений в отношении необязательной поддержки убийства пациентов как для больниц, так и для домов престарелых.

Каждому австрийцу должно быть гарантировано право отклонить просьбу пациента о помощи в убийстве или самоубийстве.

Врачи также призвали власти Австрии внести поправки в конституцию.

По их мнению, в конституцию следует включить запрет на так называемое убийство по требованию, то есть всеобщее право требовать смерти.

По мнению врачей, только изменение конституции гарантирует, что в будущем Конституционный суд Австрии не будет налагать на власти обязанность вводить постановления, узаконивающие этот вид практики.

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