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НИДЕРЛАНДЫ

В Нидерландах королева может жениться на женщине

Глеб Парфененко
В Нидерландах королева может жениться на женщине

Однополые браки разрешены в Нидерландах с 2001 года, но всегда считалось, что это не распространяется на королевскую семью, так как предполагается, что в ней есть наследник престола.

Однако теперь премьер-министр Марк Рютте разъяснил, что любой король или королева могут вступить в брак с человеком того же пола, сообщает BBC.

Наследницы голландского престола, принцессе Амалии, в декабре исполняется 18 лет.

Рютте пояснил, что это были «теоретические ситуации», но следующая королева может выйти замуж за женщину, сообщает BNR.

«Кабинет министров не считает, что наследник престола или король должен отречься от престола, если он или она хочет жениться на партнере того же пола», — ответил премьер-министр на письменный вопрос в парламенте от своей собственной Либеральной партии.

Этот вопрос возник после того, как в опубликованной летом книге гипотетически задавался вопрос о том, что произойдет, если наследник голландского престола захочет жениться на представительнице того же пола.

В книге нет спекуляций на тему личной жизни принцессы Амалии, и нет никаких указаний на то, что свадьба находится в процессе подготовки, подчеркивает BBC.

Однако остается открытым вопрос, что произойдет, если в однополом браке появятся дети — усыновленные или рожденные с помощью донора. Смогут ли они унаследовать трон?

«Это достаточно сложно». Согласно конституции Нидерландов, преемником короля или королевы может быть «законный потомок».

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