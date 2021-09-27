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НІДЕРЛАНДИ

Прем’єр-міністр Нідерландів поміщений під посилену охорону через погрози наркоторговців

Гліб Парфененко
Прем'єр-міністр Нідерландів поміщений під посилену охорону через погрози наркоторговців

Нідерланди різко посилили охорону прем’єр-міністра Марка Рютте після того, як поліція отримала повідомлення про можливий напад злочинців, пов’язаних з торгівлею наркотиками. Інформація надійшла з голландської газети з посиланням на добре поінформовані джерела, повідомляє Reuters.

Хоча випадки насильства із застосуванням вогнепальної зброї в Нідерландах рідкісні, в останні роки в боротьбі за розподіл території почастішали вбивства і насильство, пов’язані з наркоторгівлею.

Урядове джерело, яке побажало залишитися невідомим, підтвердив інформацію, що з’явилася в газеті Telegraaf. Прем’єр-міністр, якого журналісти попросили прокоментувати повідомлення газети, сказав: “Безпека і охорона – це питання, які ніколи не обговорюються публічно”.

Рютте, чий консервативний уряд присягнувся боротися з організованою злочинністю, завжди відрізнявся низьким рівнем безпеки з тих пір, як 11 років тому став прем’єр-міністром.

Жителі Гааги часто бачать, як він їде на велосипеді на роботу і з роботи, і зупиняють його, щоб зробити Селфі або поговорити.

Симптомом зростання насильства в наркобізнесі стало вбивство голландського кримінального репортера Пітера де Вріса, який був застрелений серед білого дня в Амстердамі в липні, через кілька місяців після того, як він взяв на себе роль радника ключового свідка у великому судовому процесі проти організованої злочинності. Через деякий час він помер від отриманих ран. Колишній адвокат ключового свідка також був убитий біля свого будинку в Амстердамі в 2019 році.

Інші загрози на адресу політиків – не рідкість. З 2004 року лідер антиісламістської опозиції Гєєрт Вілдерс змушений жити в невідомому місці і під охороною через постійні погрози розправи.

В останні місяці кілька осіб було оштрафовано або отримали невеликі терміни ув’язнення за погрози на адресу міністрів і законодавців, в основному пов’язані з політикою уряду по боротьбі з коронавірусом.

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