Стало известно почему пользователи Apple не хотят обновляться до iOS 15

Apple выпустила в понедельник обновленную версию своей операционной системы — iOS 15. Однако скорость внедрения новой ОС гораздо ниже, чем при выпуске предыдущих версий.

После выпуска iOS 15 минувший понедельник исследователи начали анализировать скорость принятия новой операционной системы. Складывается необычная ситуация: последнюю версию ОС установили менее 10% владельцев iPhone. При этом за аналогичный период прошлого года iOS 14 установили 14,5% пользователей, чьи телефоны поддерживали свежую операционную систему.

Данные предоставляются Mixpanel, поставщиком услуг бизнес-аналитики, который отслеживает взаимодействия пользователей с веб-приложениями и мобильными приложениями. При этом портал GizChina отмечает, что Mixpanel, пожалуй, оценивает значение только на основе посещений всех сайтов и приложений, которые объединяют инструменты анализа данных компании. Поэтому эти данные нельзя считать официальными. Однако они по-прежнему интересны, особенно если сравнивать эти данные из года в год.

Эксперты предполагают, что на плохую реализацию iOS 15 повлияли сообщения Apple о том, что компания продолжит параллельно обновлять и поддерживать iOS 14. Это первый случай, когда разработчики из Купертино решили поддерживать две версии своей ОС одновременно. Как долго продлится этот период двойных обновлений, неясно. Судя по всему, пользователи не видят необходимости в обновлении, так как текущая версия стабильна и будет продолжать улучшаться.