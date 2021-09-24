Стало відомо чому користувачі Apple не хочуть оновлюватися до iOS 15

Apple випустила в понеділок оновлену версію своєї операційної системи – iOS 15. Однак швидкість впровадження нової ОС набагато нижче, ніж при випуску попередніх версій.

Після випуску iOS 15 минулого понеділка дослідники почали аналізувати швидкість прийняття нової операційної системи. Складається незвичайна ситуація: останню версію ОС встановили менше 10% власників iPhone. При цьому за аналогічний період минулого року iOS 14 встановили 14,5% користувачів, чиї телефони підтримували свіжу операційну систему.

Дані надаються Mixpanel, постачальником послуг бізнес-аналітики, який відстежує взаємодії користувачів з веб-додатками і мобільними додатками. При цьому портал GizChina зазначає, що Mixpanel, мабуть, оцінює значення тільки на основі відвідувань всіх веб-сайтів і додатків, які об’єднують інструменти аналізу даних компанії. Тому ці дані не можна вважати офіційними. Однак вони як і раніше цікаві, особливо якщо порівнювати ці дані з року в рік.

Експерти припускають, що на погану реалізацію iOS 15 вплинули повідомлення Apple про те, що компанія продовжить паралельно оновлювати і підтримувати iOS 14. Це перший випадок, коли розробники з Купертіно вирішили підтримувати дві версії своєї ОС одночасно. Як довго триватиме цей період подвійних оновлень, неясно. Судячи з усього, користувачі не бачать необхідності в оновленні, тому що поточна версія стабільна і буде продовжувати поліпшуватися.