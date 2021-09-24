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Будет ли одно зарядное устройство для всех электронных устройств? Европейская комиссия предлагает изменения

Евгений Подольский
PAP / EPA / OLIVIER HOSLET

Европейская комиссия предлагает одно зарядное устройство для смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников или портативных колонок. Брюссель под давлением депутатов Европарламента представил законодательные предложения по этому поводу.

Чтобы правила вступили в силу, они должны быть одобрены государствами-членами и Европейским парламентом, и тогда у производителей будет время для адаптации. Вся процедура может занять от трех до четырех лет.

По инициативе Комиссии более 10 лет назад производители сотовых телефонов и мобильных электронных устройств добровольно пытались стандартизировать зарядные устройства. В настоящее время на рынке представлено более 30 зарядных устройств трех типов.

Теперь Комиссия решила заменить добровольный подход нормативными актами, которые заставят всех производителей соблюдать. — Был большой прогресс, но мы чувствовали, что должны положить конец этим разногласиям. Таким образом, мы повышаем удобство для потребителей и значительно сокращаем количество электронных отходов, — сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По оценкам Комиссии, стандартизация зарядных устройств снизит количество электронных отходов почти на тысячу тонн в год.

В последние годы большинство производителей начали предлагать зарядку через порт USB, но американский гигант Apple, у которого есть зарядные устройства со своими наконечниками, нарушил эти соглашения. По замыслу Комиссии, через несколько лет USB-C должен стать стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников, портативных колонок и игровых консолей. Кроме того, Комиссия предложила отделить продажу зарядных устройств от продаж электронных устройств, независимо от марки устройства.

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