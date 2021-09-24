Будет ли одно зарядное устройство для всех электронных устройств? Европейская комиссия предлагает изменения

Европейская комиссия предлагает одно зарядное устройство для смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников или портативных колонок. Брюссель под давлением депутатов Европарламента представил законодательные предложения по этому поводу.

Чтобы правила вступили в силу, они должны быть одобрены государствами-членами и Европейским парламентом, и тогда у производителей будет время для адаптации. Вся процедура может занять от трех до четырех лет.

По инициативе Комиссии более 10 лет назад производители сотовых телефонов и мобильных электронных устройств добровольно пытались стандартизировать зарядные устройства. В настоящее время на рынке представлено более 30 зарядных устройств трех типов.

Теперь Комиссия решила заменить добровольный подход нормативными актами, которые заставят всех производителей соблюдать. — Был большой прогресс, но мы чувствовали, что должны положить конец этим разногласиям. Таким образом, мы повышаем удобство для потребителей и значительно сокращаем количество электронных отходов, — сказал комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. По оценкам Комиссии, стандартизация зарядных устройств снизит количество электронных отходов почти на тысячу тонн в год.

В последние годы большинство производителей начали предлагать зарядку через порт USB, но американский гигант Apple, у которого есть зарядные устройства со своими наконечниками, нарушил эти соглашения. По замыслу Комиссии, через несколько лет USB-C должен стать стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников, портативных колонок и игровых консолей. Кроме того, Комиссия предложила отделить продажу зарядных устройств от продаж электронных устройств, независимо от марки устройства.