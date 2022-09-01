Чего ждать от нового айфона 2022 года

Уже в сентябре этого года фанаты наконец увидят обещанный iPhone 14. Новинка, которую с нетерпением ждут поклонники продукции Apple, получила несколько интересных фишек в дизайне и аппаратной начинке. Как всегда, смартфоны совмещают в себе элегантный дизайн и максимально мощные функции.

Цена нового iPhone

У многих сразу возникает закономерный вопрос – на iPhone 14 цена изменится или нет? Стоимость новинки стартует от 799 долларов. Но при этом цена будет повышаться в зависимости от объема встроенной памяти. За каждую новую позицию стоит добавлять 100-200 долларов.

Производительность и процессор

Apple постоянно находится в разработке новых и оптимизации старых чипов, чтобы улучшить производительность. Энергоэффективность стала основным пунктом при работе над А16 Bionic. Но при этом говорят, что новый процессор будет только у новых iPhone, а прошлые останутся с шестиядерным A15, который установлен в Айфоне 13.

Оперативная память новинки будет насчитывать 6-8 ГБ, а вот встроенная составит от 128, 256, 512 ГБ или 1 ТБ.

Операционная система

Операционной системой iPhone 14 будет iOS 16. Эта новая система была представлена в июне на конференции WWDC 2022. У нее довольно много обновлений, но основные усилия разработчики посвятили персонализации. Какие новинки ждут пользователей:

новый экран блокировки, новые виджеты;

уведомления теперь будут отображаться в нижней части экрана и иметь довольно компактный вид;

улучшению подвергся и режим фокусировки, чтобы пользователь мог без проблем сконцентрироваться на необходимой задаче;

обновлен обмен сообщениями, а также добавлены новые стикеры и эмодзи;

теперь удалить или изменить сообщение можно будет в течение 15 минут после отправки;

добавлены новые возможности в SharePlay;

в iCloud будет создан альбом «Семейный», к которому получат доступ на равных правах определенные пользователи;

Live Text приобрел функцию распознавания текста, также будет добавлен украинский язык;

тотальные изменения получит браузер Safari.

Дополнительные новинки

Кроме уже заявленного айфона, Эпл представит на презентации еще несколько товаров. Например, три модели Apple Watch. На этот раз компания решила порадовать не одними умными часами, а сразу тремя:

Series 8. Станут продолжением прошлой модели. Ожидаемое обновление – датчик температуры тела. К тому же поклонники очень надеются, что повысится время автономной работы.

SE 2. Также становятся продолжением своего предшественника, являясь среднебюджетными в данной линейке.

Pro. Ожидаются небольшие обновления.

Ценители качественного звука ожидают AirPods Pro 2-го поколения. Особых изменений, кроме улучшения звучания, не ожидается.

Не исключено, что разработчики Apple приготовили другие интересные новинки, которые сделают досуг, работу или учебу значительно проще и интереснее.