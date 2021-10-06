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НАТО изгнало российских шпионов из штаб-квартиры альянса

Глеб Парфененко
НАТО изгнало российских шпионов из штаб-квартиры альянса

НАТО выслала восемь членов российской миссии при военном альянсе, которые, по ее мнению, тайно работали в качестве сотрудников разведки. Также сократила численность московской команды, которая может работать в штаб-квартире альянса, сообщает Associated Press.

«Мы можем подтвердить, что мы отозвали аккредитацию восьми членов российской миссии при НАТО, были незаявленных сотрудниками российской разведки», — сказал чиновник НАТО, попросивший об анонимности. Он также сообщил, что НАТО сократила до 10 количество должностей в организации, на которые Россия может аккредитовать людей. До сих пор не было дано четкого объяснения этого решения.

Отношения между НАТО и Россией становятся все более напряженными, а официальные переговоры между двумя странами в последние годы носят ограниченный характер.

«Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживает и защищает в ответ на агрессивные действия России, оставаясь открытыми для содержательного диалога», — добавил чиновник.

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