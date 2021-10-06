НАТО відкликали акредитацію восьми членів російської місії за шпіонаж

НАТО вислала вісім членів російської місії при військовому альянсі, які, на її думку, таємно працювали в якості співробітників розвідки. Також скоротила чисельність московської команди, яка може працювати в штаб-квартирі альянсу, повідомляє Associated Press.

“Ми можемо підтвердити, що ми відкликали акредитацію восьми членів російської місії при НАТО, які були незаявлених співробітниками російської розвідки”, – сказав чиновник НАТО, який попросив про анонімність. Він також повідомив, що НАТО скоротила до 10 кількість посад в організації, на які Росія може акредитувати людей. До сих пір не було дано чіткого пояснення цього рішення.

Відносини між НАТО і Росією стають все більш напруженими, а офіційні переговори між двома країнами в останні роки носять обмежений характер.

“Політика НАТО щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили наше стримує і захищає у відповідь на агресивні дії Росії, залишаючись відкритими для змістовного діалогу”, – додав чиновник.