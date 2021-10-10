ВОЗ рассказали, сколько человечество прошло пути в борьбе с COVID-19

Вскоре человечество пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19. Однако неожиданные препятствия все еще могут быть впереди, поэтому преждевременно прогнозировать сроки окончания пандемии. Об этом в интервью, опубликованном в воскресенье для швейцарской газеты SonntagsBlick, заявила главный исследователь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос, где человечество, «если сравнить пандемии с марафоном», она сказала: «Я надеюсь, что вскоре мы преодолеем 60% маршрута. Однако, возможно, нам придется подняться на другую неожиданную гору».

«Было бы преждевременно говорить, что мы вскоре пересечем [финишную прямую], это не так», — сказала Сваминатан. Она пояснила, что «впереди слишком много неизвестных», и среди них неожиданное появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

В связи с этим главный научный сотрудник обратил внимание на значительный разрыв в охвате населения вакцинацией против COVID-19 в различных странах и регионах мира. В частности, в некоторых государствах вакцинировано 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации не достигает 4%. «Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск новых вариантов [коронавируса]», — подытожила она.