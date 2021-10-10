ВООЗ вважає, що людство пройшло майже 60% шляху у боротьбі з COVID-19

Невдовзі людство пройде 60% шляху у боротьбі з COVID-19. Однак несподівані перешкоди все ще можуть бути попереду, тому передчасно прогнозувати терміни закінчення пандемії. Про це в інтерв’ю, опублікованому в неділю для швейцарської газети SonntagsBlick, заявила головний дослідник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сум’я Свамінатан.

Відповідаючи на питання, де зараз людство, “якщо порівняти пандемію з марафоном”, вона сказала: “Я сподіваюся, що незабаром ми подолаємо 60% маршруту. Однак, можливо, нам доведеться піднятися на іншу несподівану гору”.

“Було б передчасно говорити, що ми незабаром перетнемо [фінішну пряму], це не так”, – сказала Свамінатан. Вона пояснила, що “попереду занадто багато невідомих”, і серед них неочікувана поява нових варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

У зв’язку з цим головний науковий співробітник звернув увагу на значний розрив у охопленні населення вакцинацією проти COVID-19 у різних країнах та регіонах світу. Зокрема, в деяких державах вакциновано 70-80% населення, а в Африці рівень вакцинації не досягає 4%. “Чим довше ми будемо миритися з цією ситуацією, тим вище ризик нових варіантів [коронавірусу]”, – підсумувала вона.