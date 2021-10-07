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Медицина

Первая вакцина против малярии для детей. ВОЗ дала зеленый свет

Евгений Подольский

Всемирная организация здравоохранения дала зеленый свет на использование первой детской вакцины против малярии. ВОЗ утверждает, что это важный этап в борьбе с заболеванием, которое является наиболее распространенным в Африке. На создание эффективного препарата ушло более 100 лет.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что одобрение вакцины является прорывом в борьбе с малярией в Африке.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует широко использовать первую такую ​​вакцину против малярии. Это результат пилотной программы в Гане, Кении и Малави. По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние два года вакцину сделали 800 000 детей.

Вакцина была произведена британским концерном GlaxoSmithKline. Работа над этим конкретным препаратом длилась 30 лет, а ученые всего мира работают над изобретением вакцины более ста лет.

Утвержденный препарат эффективен только на 30 процентов, но он был одобрен, потому что это единственный доступный такой продукт.

Малярия — это болезнь, от которой в Африке страдают гораздо больше людей, чем от COVID-19. В 2019 году от него погибло не менее 386 тысяч жителей континента. 94 процента случаев заболевания приходится на Африку, и большинство из них — дети. Заболевание передается через комаров.

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