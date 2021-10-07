Первая вакцина против малярии для детей. ВОЗ дала зеленый свет

Всемирная организация здравоохранения дала зеленый свет на использование первой детской вакцины против малярии. ВОЗ утверждает, что это важный этап в борьбе с заболеванием, которое является наиболее распространенным в Африке. На создание эффективного препарата ушло более 100 лет.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что одобрение вакцины является прорывом в борьбе с малярией в Африке.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует широко использовать первую такую ​​вакцину против малярии. Это результат пилотной программы в Гане, Кении и Малави. По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, за последние два года вакцину сделали 800 000 детей.

Вакцина была произведена британским концерном GlaxoSmithKline. Работа над этим конкретным препаратом длилась 30 лет, а ученые всего мира работают над изобретением вакцины более ста лет.

Утвержденный препарат эффективен только на 30 процентов, но он был одобрен, потому что это единственный доступный такой продукт.

Малярия — это болезнь, от которой в Африке страдают гораздо больше людей, чем от COVID-19. В 2019 году от него погибло не менее 386 тысяч жителей континента. 94 процента случаев заболевания приходится на Африку, и большинство из них — дети. Заболевание передается через комаров.