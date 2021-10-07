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Медицина

Винайдена перша вакцина проти малярії для дітей. ВООЗ дала зелене світло

Євгеній Подольський

Всесвітня організація охорони здоров’я дала зелене світло на використання першої дитячої вакцини проти малярії. ВООЗ стверджує, що це важливий етап в боротьбі із захворюванням, яке є найбільш поширеним в Африці. На створення ефективного препарату пішло більше 100 років.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив на прес-конференції, що схвалення вакцини є проривом в боротьбі з малярією в Африці.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує широко використовувати першу таку вакцину проти малярії. Це результат пілотної програми в Гані, Кенії і Малаві. За словами Тедроса Адханома Гебрейесуса, за останні два роки вакцину зробили 800 000 дітей.

Вакцина була проведена британським концерном GlaxoSmithKline. Робота над цим конкретним препаратом тривала 30 років, а вчені всього світу працюють над винаходом вакцини понад сто років.

Затверджений препарат ефективний тільки на 30 відсотків, але він був схвалений, тому що це єдиний доступний такий продукт.

Малярія – це хвороба, від якої в Африці страждають набагато більше людей, ніж від COVID-19. У 2019 від нього загинуло щонайменше 386 тисяч жителів континенту. 94 відсотки випадків захворювання припадає на Африку, і більшість з них – діти. Захворювання передається через комарів.

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