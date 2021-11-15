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Самые популярные цветы на королевских свадьбах

Евгений Подольский
WINDSOR, ENGLAND - OCTOBER 12: Princess Eugenie of York arrives to be wed to Mr. Jack Brooksbank at St. George's Chapel on October 12, 2018 in Windsor, England. (Photo by Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images)

У невесты свой вкус и королевские невесты не исключение.

Но независимо от того, сколько разных цветов они выбирают для своей свадьбы, некоторые растения неизменно присутствуют на королевских свадьбах.

Мирт

Мирт вряд ли можно назвать растением, которое, как вы думаете, встретите на свадьбе, но он входит в 15 королевских букетов. Традиция была заложена королевой Викторией, которая посадила мирт из своего свадебного букета. С тех пор веточки растения пополнили букеты принцесс Беатрис и Кейт Миддлтон. Мирт считается символом замужества.

Ландыш

Целых девять королевских свадебных букетов включают ландыш, что делает его вторым по популярности растением среди королевских дам. Цветок символизирует счастье и входит в букеты королевы, принцессы Евгении и Меган Маркл.

Роза

Розы считаются одними из самых романтичных цветов и не случайно присутствуют в восьми свадебных букетах. У королевы Марии есть букет, состоящий в основном из роз на ее свадьбе с будущим королем Георгом V в 1893 году, а букет королевы Испании Летиции элегантно сочетает елизаветинские розы, ирисы и лилии.

Орхидея

Орхидея — символ любви и плодородия. Цветок присутствовал на пяти королевских свадьбах, в том числе на свадьбе принцессы Люксембургской Стефании.

Жасмин

Цветок символизирует счастливую семейную жизнь. Жасмин становится частью трех свадебных букетов королевских невест, но главное, что одна из них — принцесса Диана. Помимо жасмина, в ее букет входят гардения, ландыш, фрезия и мирт.

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