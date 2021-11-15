Найпопулярніші квіти на королівських весіллях

У нареченої свій смак та королівські наречені не виняток.

Але незалежно від того, скільки різних квітів вони обирають для свого весілля, деякі рослини незмінно присутні на королівських весіллях.

Мірт

Мірт навряд чи можна назвати рослиною, яку, як ви думаєте, зустрінете на весіллі, але він входить до 15 королівських букетів. Традиція була закладена королевою Вікторією, яка посадила мірт зі свого весільного букета. З того часу гілочки рослини поповнили букети принцес Беатріс та Кейт Міддлтон. Мірт вважається символом заміжжя.

Конвалія

Цілих дев’ять королівських весільних букетів включають конвалію, що робить його другою за популярністю рослиною серед королівських дам. Квітка символізує щастя та входить до букетів королеви, принцеси Євгенії та Меган Маркл.

Троянда

Троянди вважаються одними з найромантичніших кольорів і не випадково присутні у восьми весільних букетах. У королеви Марії є букет, що складається в основному з троянд на її весіллі з майбутнім королем Георгом V в 1893, а букет королеви Іспанії Летиції елегантно поєднує єлизаветинські троянди, іриси і лілії.

Орхідея

Орхідея – символ кохання та родючості. Квітка була присутня на п’яти королівських весіллях, у тому числі на весіллі принцеси Люксембурзької Стефанії.

Жасмін

Квітка символізує щасливе сімейне життя. Жасмин стає частиною трьох весільних букетів королівських наречених, але головне, що одна з них – принцеса Діана. Крім жасмину, в її букет входять гарденія, конвалія, фрезія і мирт.