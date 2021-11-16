Британские культовые телефонные будки спасены

Британское правительство спасет 21 000 культовых телефонных будок, которыми почти никто не пользуется по назначению. Уже есть инициативы по превращению их в библиотеки, мини-галереи или центры первой помощи.

Телефонные будки Великобритании с их ярко-красным цветом и дверьми с окнами являются одним из символов страны и всегда привлекают внимание иностранных туристов. Точно так же, как старые двухэтажные автобусы, из которых лишь немногие сохранились для обзорных экскурсий.

Британское правительство ускоряет меры по защите 21000 будок, разбросанных по всей территории Великобритании.

BT Group, ранее известная как British Telecom, заявила, что половина таксофонов в стране была удалена из-за низкого использования.

Выжившие телефонные будки в Великобритании

Надо признать, что у британских телефонных будок больше очарования, чем у их довольно скучных собратьев в разных частях света. Всего насчитывается более 21 000 в Великобритании и Северной Ирландии, и хотя они находятся в рабочем состоянии, они обычно грязные, украшены граффити или покрыты рекламой проституции.

Регулирующий орган Ofcom предлагает поддерживать в действующем состоянии около 5000 таких будок в районах с небольшим покрытием мобильной связи или без него.

Также можно спасти телефонные точки, расположенные в районах с высоким уровнем несчастных случаев или самоубийств или которые использовались не менее 52 раз за последний год (в среднем один раз в неделю).

Ofcom отмечает, что из 150 000 звонков, сделанных в период с мая 2019 года по май 2020 года, почти половина была сделана на телефоны доверия или в благотворительные организации, такие как самаритяне.

Планы на нецелевое использование

Но это не единственные планы использования телефонных будок: около 6600 из них превратились в книжные обменники, такие как в Уорикшире, или центры первой помощи, где помимо аптечек первой помощи есть дефибрилляторы для помощи в случае сердечных приступов и т.д., например именно так используется будка в Community Heartbeat Trust.

В городе с множеством галерей Челтнем, недалеко от Глостера, дюжина этих киосков была преобразована в мини-галереи, чтобы продвигать работы местных художников.

Система адаптации телефонных будок

Схема «Приспособь будку» позволяет НПО или муниципалитетам покупать будку по символической цене в один фунт и перепрофилировать ее.

BT Group предупреждает, что будки нельзя убирать с места ее расположения, поэтому будущим пользователям придется проявить изобретательность, чтобы найти подходящие альтернативы.