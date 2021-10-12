Последний комикс «Супермен: Сын Кал-Эла» выйдет в ноябре. Главный герой окажется бисексуалом

«В пятом издании серии комиксов DC «Супермен: Сын Кал-Эла» Джон Кент окажется бисексуалом и влюбится в своего друга Джея Накамура, — сказал издатель.

В сериале «Супермен: Сын Кал-Эла» рассказывается о Джонатане Кенте, сыне Кларка Кента и Лоис Лейн, нового Земного Супермена. Накамура же, с другой стороны, репортер с розовыми волосами, впервые появившийся в третьем эпизоде ​​сериала.

В этой последней части Кент влюбится в журналиста после того, как, по словам DC, «морально и физически выжигает его, пытаясь спасти всех, кого он может». Дальнейшие подробности сюжета будут раскрыты в комиксе, когда он выйдет в ноябре. Тем не менее, DC поделились двумя фотографиями: на одной изображен Супермен, целующий Накамуру, а на другой они сидят вместе на крыше.

Том Тейлор, автор сценария сериала, сказал, что эволюция нового Супермена соответствует ценностям, которые всегда представлял персонаж, и отражает опыт многих фанатов. — Супермен всегда символизировал надежду, правду и справедливость. Сегодня этот символ означает нечто большее. «Сегодня все больше людей могут увидеть себя в самом могущественном герое комиксов», — пояснил он.

Накамура и Кент — не единственные герои ЛГБТК + во вселенной DC. Ранее Тим Дрейк, один из многих Робинов, встречался с мужчиной, а женщина-Бэтмен, известная как Кейт Кейн, была наказана в одном комиксе за отношения с женщиной. Харли Куинн бросила Джокера ради Ядовитого плюща в последнем сериале, а с 2017 года в истории Бэтмена также появляется трансгендерный ученый Виктория Октябрь.