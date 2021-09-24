Фильм Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли выйдут рейтингу 18+

Дети смогут увидеть новый проект Marvel только в сопровождении родителей.

Будущий фильм Marvel «Вечные» с Анджелиной Джоли в главной роли получил повышенный возрастной рейтинг. Однако в разных странах это будет кардинально отличаться.

В США детям младше 13 лет смотреть фильм не позволят. Лицам младше этого возраста будет разрешено смотреть фильм только в присутствии их родителей. А в других странах ситуация рейтингу неоднозначна.

Дело в том, что вход в «Вечных» был ограничен из-за сцены сексуального характера. Обычно в таких случаях в кинопрокате ленты в США относится ограничение «16+», но это решение принимает экспертная комиссия.

Так, фильм «Вечные» в других странах смогут увидеть не все моложе 18 лет, хотя, как сообщает ComicBook, количество эротического контента в проекте было очень небольшим. Отметим, что у фильма есть утвержденный сертификат проката, и он должен выйти в прокат 4 ноября этого года.