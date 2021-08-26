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Обнаженный герой обложки подает в суд на Nirvana. Мужчина обвиняет группу в сексуальном насилии

Евгений Подольский

Американец Спенсер Элден, что появился на обложке альбома Nirvana «Nevermind» в детстве, подал в суд на 15 человек, включая бывших участников группы и управляющего недвижимостью Курта Кобейна, обвинив их в сексуальном насилии в коммерческих целях, сообщили СМИ в среду.

На обложке альбома 1991 изображен четырехмесячный Элден, обнаженный в бассейне с 1-долларовой банкнотой на веревочке.

Элден, которому сейчас 30 лет, говорит, что его родители не подписывали разрешение на использование фотографии, а фотография является детской порнографией.

Иск против команды

В иске, поданном во вторник в Калифорнии, говорится, что на обложке изображено «частное тело Спенсера», а на фотографиях «неприлично» видно его гениталии. Как объясняет BBC News, согласно законодательству США фотографии младенцев, не имеющих сексуального характера, которые не считаются детской порнографией.

Адвокат Элдена Роберт Ю. Льюис говорит, что наличие долларовой купюры (которая была добавлена ​​после того, как была сделана фотография) делает несовершеннолетнего похожим на «секс-работника».

В иске также указано, что Nirvana пообещала заклеить гениталии Элдена наклейкой.

«Коммерческая сексуальная эксплуатация»

По словам Элдена, его «личность и имя навсегда связаны с коммерческим сексуальным насилием, полученного в несовершеннолетнем возрасте, которое распространялось и продавалось по всему миру с тех пор, как он был ребенком, до наших дней».

Он утверждает, что «страдал и будет страдать всю свою жизнь» из прикрытия. В иске также упоминаются «сильные и длительные эмоциональные страдания», «нарушение нормального развития и успешности» и «медицинское и психологическое лечение».

Компенсация от каждого из 15 обвиняемых

Он требует компенсации в размере не менее 150 000 долларов от каждого из 15 обвиняемых, в том числе оставшихся в живых членов команды Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющего имением Курта Кобейна, бывшей жены Кобейна Кортни Лав и фотографа Кирка Уэддла.

Официальные лица Nirvana пока не прокомментировали этот вопрос.

«Мне кажется, что у меня забрали некоторые из моих прав»

Элден несколько раз воспроизводил обложку альбома, будучи подростком и взрослым, всегда в плавках, чтобы отпраздновать 10, 20 и 25 годовщину Nevermind.

В интервью Time Magazine в 2016 году он заявил, что «немного нервничал» из-за своей славы, когда рос.

«Я иду на бейсбольный матч и думаю, что« все на этом бейсбольном матче, наверное, видели пенис маленького ребенка », я чувствую, как будто потерял часть своих прав человека», — сказал он.

«Это всегда было позитивно»

BBC News подчеркивает, что в других интервью он отзывался о обложке более оптимистично.

«Это всегда было положительно, и это открывало мне двери», — сказал он Guardian в 2015 году.

Отец Спенсера о фотосессии

В 2008 году отец Спенсера Год рассказал о фотосессии для американской радиостанции NPR. Он заявил, что Уэддл, один из его семьи, предложил ему 200 долларов за участие. Семья быстро забыла о сеансе, вспомнив его три месяца назад, когда она увидела обложку альбома «Nervmind» на стене Tower Records в Лос-Анджелесе.

Хиты из альбома «Nervmind»

Альбом, в который вошли хиты «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are» и «Lithium», разошелся тиражом 30000000 копий по всему миру.

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