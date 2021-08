Обнаженный герой обложки подает в суд на Nirvana. Мужчина обвиняет группу в сексуальном насилии

Американец Спенсер Элден, что появился на обложке альбома Nirvana «Nevermind» в детстве, подал в суд на 15 человек, включая бывших участников группы и управляющего недвижимостью Курта Кобейна, обвинив их в сексуальном насилии в коммерческих целях, сообщили СМИ в среду.

На обложке альбома 1991 изображен четырехмесячный Элден, обнаженный в бассейне с 1-долларовой банкнотой на веревочке.

Элден, которому сейчас 30 лет, говорит, что его родители не подписывали разрешение на использование фотографии, а фотография является детской порнографией.

Иск против команды

В иске, поданном во вторник в Калифорнии, говорится, что на обложке изображено «частное тело Спенсера», а на фотографиях «неприлично» видно его гениталии. Как объясняет BBC News, согласно законодательству США фотографии младенцев, не имеющих сексуального характера, которые не считаются детской порнографией.

Spencer Elden, who was famously photographed as a baby for Nirvana's iconic Nevermind album cover, is suing the band for child sexual exploitation

Адвокат Элдена Роберт Ю. Льюис говорит, что наличие долларовой купюры (которая была добавлена ​​после того, как была сделана фотография) делает несовершеннолетнего похожим на «секс-работника».

В иске также указано, что Nirvana пообещала заклеить гениталии Элдена наклейкой.

«Коммерческая сексуальная эксплуатация»

По словам Элдена, его «личность и имя навсегда связаны с коммерческим сексуальным насилием, полученного в несовершеннолетнем возрасте, которое распространялось и продавалось по всему миру с тех пор, как он был ребенком, до наших дней».

Он утверждает, что «страдал и будет страдать всю свою жизнь» из прикрытия. В иске также упоминаются «сильные и длительные эмоциональные страдания», «нарушение нормального развития и успешности» и «медицинское и психологическое лечение».

Компенсация от каждого из 15 обвиняемых

Он требует компенсации в размере не менее 150 000 долларов от каждого из 15 обвиняемых, в том числе оставшихся в живых членов команды Дэйва Грола и Криста Новоселича, управляющего имением Курта Кобейна, бывшей жены Кобейна Кортни Лав и фотографа Кирка Уэддла.

Официальные лица Nirvana пока не прокомментировали этот вопрос.

«Мне кажется, что у меня забрали некоторые из моих прав»

Элден несколько раз воспроизводил обложку альбома, будучи подростком и взрослым, всегда в плавках, чтобы отпраздновать 10, 20 и 25 годовщину Nevermind.

Happy 30th birthday to #SpencerElden. He's most remembered appearing on #Nirvana's second album #NeverMind, which he has recreated a few times but with swintrunks on.

В интервью Time Magazine в 2016 году он заявил, что «немного нервничал» из-за своей славы, когда рос.

«Я иду на бейсбольный матч и думаю, что« все на этом бейсбольном матче, наверное, видели пенис маленького ребенка », я чувствую, как будто потерял часть своих прав человека», — сказал он.

«Это всегда было позитивно»

BBC News подчеркивает, что в других интервью он отзывался о обложке более оптимистично.

«Это всегда было положительно, и это открывало мне двери», — сказал он Guardian в 2015 году.

Отец Спенсера о фотосессии

В 2008 году отец Спенсера Год рассказал о фотосессии для американской радиостанции NPR. Он заявил, что Уэддл, один из его семьи, предложил ему 200 долларов за участие. Семья быстро забыла о сеансе, вспомнив его три месяца назад, когда она увидела обложку альбома «Nervmind» на стене Tower Records в Лос-Анджелесе.

Хиты из альбома «Nervmind»

Альбом, в который вошли хиты «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are» и «Lithium», разошелся тиражом 30000000 копий по всему миру.