Оголений герой обкладинки подає в суд на Nirvana. Чоловік звинувачує групу в сексуальному насильстві

Американець Спенсер Елден, що з’явився на обкладинці альбому Nirvana “Nevermind” в дитинстві, подав до суду на 15 осіб, включаючи колишніх учасників групи і керуючого нерухомістю Курта Кобейна, звинувативши їх в сексуальному насильстві в комерційних цілях, повідомили ЗМІ в середу.

На обкладинці альбому 1991 року зображений чотиримісячний Елден, оголений в басейні з 1-доларовою банкнотою на мотузочці.

Елден, якому зараз 30 років, каже, що його батьки не підписували дозвіл на використання фотографії, а фотографія є дитячою порнографією.

Позов проти команди

У позові, поданому у вівторок в Каліфорнії, говориться, що на обкладинці зображено «приватне тіло Спенсера», а на фотографіях «непристойно» видно його геніталії. Як пояснює BBC News, згідно із законодавством США фотографії немовлят, які не мають сексуального характеру, які не вважаються дитячою порнографією.

Spencer Elden, who was famously photographed as a baby for Nirvana’s iconic Nevermind album cover, is suing the band for child sexual exploitation: https://t.co/yDrCDYO29j pic.twitter.com/XVgUEyOucf — Consequence (@consequence) August 25, 2021

Адвокат Елдена Роберт Ю. Льюїс каже, що наявність доларової купюри (яка була додана після того, як була зроблена фотографія) робить неповнолітнього схожим на «секс-працівника».

У позові також зазначено, що Nirvana пообіцяла заклеїти геніталії Елдена наклейкою.

«Комерційна сексуальна експлуатація»

За словами Елдена, його «особистість і ім’я назавжди пов’язані з комерційним сексуальним насильством, яке він зазнав у неповнолітньому віці, яке поширювалося і продавалося по всьому світу з тих пір, як він був дитиною, до наших днів».

Він стверджує, що «страждав і буде страждати все своє життя» через прикриття. У позові також згадуються «сильні й тривалі емоційні страждання», «порушення нормального розвитку і успішності» і «медичне і психологічне лікування».

Компенсація від кожного з 15 обвинувачених

Він вимагає компенсації в розмірі не менше 150 000 доларів від кожного з 15 обвинувачених, у тому числі що залишилися в живих членів команди Дейва Грола і Кріста Новоселича, керуючого маєтком Курта Кобейна, колишньої дружини Кобейна Кортні Лав і фотографа Кірка Уеддла.

Офіційні особи Nirvana поки не прокоментували це питання.

«Мені здається, що у мене забрали деякі з моїх прав»

Елден кілька разів відтворював обкладинку альбому, будучи підлітком і дорослим, завжди в плавках, щоб відсвяткувати 10, 20 і 25 річницю Nevermind.

Happy 30th birthday to #SpencerElden. He’s most remembered appearing on #Nirvana‘s second album #NeverMind, which he has recreated a few times but with swintrunks on. pic.twitter.com/3e4wMtADAP — Tyler Puszczewicz (@TPuszczewicz) February 8, 2021

В інтерв’ю Time Magazine в 2016 році він заявив, що «трохи нервував» через свою слави, коли зростав.

«Я йду на бейсбольний матч і думаю, що «всі на цьому бейсбольному матчі, напевно, бачили пеніс маленької дитини», я відчуваю, як ніби втратив частину своїх прав людини», – сказав він.

“Це завжди було позитивно”

BBC News підкреслює, що в інших інтерв’ю він відгукувався про обкладинці більш оптимістично.

«Це завжди було позитивно, і це відкривало мені двері», – сказав він Guardian в 2015 році.

Батько Спенсера про фотосесії

У 2008 році батько Спенсера Рік розповів про фотосесії для американської радіостанції NPR. Він заявив, що Уеддл, один з його сім’ї, запропонував йому 200 доларів за участь. Сім’я швидко забула про сеанс, згадавши його три місяці по тому, коли вона побачила обкладинку альбому «Nervmind» на стіні Tower Records в Лос-Анджелесі.

Хіти з альбому “Nervmind”

Альбом, до якого увійшли хіти «Smells Like Teen Spirit», «Come As You Are» і «Lithium», розійшовся тиражем 30 мільйонів копій по всьому світу.