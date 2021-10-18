Албанский семья подала в суд на Джо Байдена

На президента США Джо Байдена подала в суд албанский семья, которая утверждает, что, несмотря на то, что они были выбраны в лотерее грин-карт, их заявление не было рассмотрено.

По информации Top Channel, иск подан против Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, посла США в Тиране Юрия Кима и директора по консульским вопросам Моргана Д. Миле.

Истцы утверждают, что они были отобраны для получения грин-карты в США в июне 2020 года, но их заявление на получение визы не было рассмотрено.

В иске они просят суд обязать Госдепартамент рассмотреть заявление и выдать им такую ​​визу.