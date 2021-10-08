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Международные организацииЕСПОЛЬША

Польша в состоянии «войны» с ЕС решила не признавать верховенство права ЕС

Це перший випадок в історії блоку з 27 країн, коли лідер держави-члена поставив під сумнів договори ЄС.

Глеб Парфененко
Польша в состоянии

Верховный суд Польши постановил, что конституция страны стоит выше некоторых законов Европейского Союза.

Конституционный суд страны фактически отказался признать постановления Европейского суда (ЕСН) и пригрозил выделением европейских фондов на восстановление Польши после пандемии.

Решение может быть использовано польским правительством как повод для обхода общих правил, лежащих в основе функционирования блока из 27 членов.

Суд в Варшаве постановил, что польская конституция не может позволить ЕС влиять на области, в которых страна не наделила блок полномочий, например, в судебных вопросах.

Это решение еще более снижает вероятность того, что Польша получит 36 миллиардов евро помощи от блока в связи с пандемией. Высокопоставленные официальные лица ЕС заявили, что ставка под сомнение законов блока, которые объединяют членов в единую правовую систему, уже задержала процесс утверждения.

Атака на ЕС

Премьер-министр Матеуш Моравецкий, который подал дело в суд, заявил на этой неделе, что самая восточная экономика ЕС преодолеет любую потерю помощи в случае пандемии, поскольку ее финансы находятся в хорошем состоянии.

В ответ на это решение Европейская комиссия заявила, что «право ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая положения конституции».

«Все решения Суда Европейского Союза являются обязательными для всех органов власти государств-членов, включая национальные суды», — добавила комиссия, предупредив, что она не будет колебаться выполнять свои полномочия согласно договорам по защите единого применения и неприкосновенности права Союза.

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