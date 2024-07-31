Мужские футболки: разновидности одежды и особенности оформления

Гардероб всегда должен включать базовые вещи и футболка является одной из них. Верхнюю одежду можно носить много сезонов подряд, она быстро не изнашивается и сохраняет свой функционал, в то время как футболки изнашиваются намного быстрее. Их можно носить как в холодное время года, используя под кофты и рубашки, так и в летнее время.

Покупка новой очередной футболки – это актуальная задача для мужчины. Предложено огромное количество вариантов и купить мужские футболки хорошего качества может каждый без особых проблем. Для этого нужно обратиться в интернет-магазин INTERTOP, где есть несколько подкатегорий с детальным описанием каждого изделия и таблицей размеров. Визуальная составляющая в виде реальных фотографий также присутствует.

Разновидности футболок

Производители на сегодняшний день предлагают большой ассортимент футболок в разном исполнении:

с круглым вырезом (классическое решение, могут использоваться как нательная одежда под толстовки и рубашки, хорошо сочетаются со спортивной одеждой, а если используются как самостоятельная одежда, то по бокам желательно, чтобы были небольшие разрезы);

с V-образным вырезом (отличный вариант для повседневного образа, сочетаются с легкими шортами и брюками, но для официальных мероприятий подобное исполнение не подходит);

поло (небольшой вырез с застежками, переходящий в воротник, рукава короткие, при этом заправлять такую футболку не стоит);

хенли (воротник отсутствуют, но есть небольшой вырез на пуговицах либо кнопках, достаточно популярное исполнение в белом цвете и с длинными рукавами, отлично сочетаются с зауженными джинсами либо другими штанами);

хулиганки (спортивные футболки свободного кроя, отличающиеся различными надписями и принтами);

с капюшоном (спортивные модели свободного кроя, могут дополняться длинными либо короткими рукавами).

Футболки актуальные во все времена года и желательно иметь как минимум десять вариантов фасонов в гардеробе.

Тренды в современных футболках

Достаточно актуальными являются футболки с большими принтами либо надписями. Не менее актуальные варианты, где будет абстрактный принт с определенной тематикой. Различные оттенки и камуфляж в оформлении также достаточно популярный вариант. Трехмерные надписи пользуются достаточной популярностью среди молодежи.

Если говорить о цветовой гамме, то преобладают белые и черные цвета. Яркие оттенки используются редко, но все-таки актуальные. Активно применяется розовый, зеленый, красный, желтый и другие цвета. В оформлении практически ничего нового – пуговицы и в некоторых случаях используются молнии. Иногда в качестве декора применяется аппликация либо накладной карман на груди.

Каталог интернет-магазина INTERTOP включает предложения от таких брендов, как Adidas, Colin’s, H&M, Lacoste, Nike и Puma. Каждый производитель имеет свою размерную сетку, поэтому необходимо тщательно снять все мерки и сделать соответствующий выбор. Качество продукции гарантируется и подтверждается многочисленными отзывами от покупателей. Действует доставка по Украине и оплата несколькими способами.