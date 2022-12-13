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Женские платья под любые задачи от магазина Intertop

Евгений Подольский
Евгений Подольский
Женские платья под любые задачи от магазина Intertop

Платье является отличным способом создать яркий и оригинальный образ, обеспечить легкость и удобство на каждый день. При удачном выборе платье можно носить в любую пору года, на различные мероприятия, в офис и при любых других обстоятельствах. Практичность и легкость брюк может поспорить с оригинальным и легким сарафаном в летний период времен.

Женские платья под любые задачи от магазина Intertop

Желательно женщинам дополнить свой гардероб несколькими фасонами. Не лишним будет иметь трикотажные летние платья, вечерние наряды, легкие коктейльные платья и практичные решения на каждый день. С легкостью подобрать платье удастся на сайте intertop.ua. Тут есть большое разнообразие практичных решений под любые задачи и условия. Система фильтров позволит сделать правильный выбор, основываясь на своих запросах.

Стиль и фасон платьев

Наличие большого количества фасонов лишь усложняет выбор, поэтому нужно определить три основных вида и сделать правильный выбор:

  1. Вечерние платья. Одежда на особый случай, изготавливаемая из бархата, атласа или парчи. Летние легкие варианты могут быть из шелка или шифона. Достаточно актуальными являются длинные платья, чтобы скрывать ноги, а также узкие платья-футляры. Декор в виде камней, блесток или вышивки не будет лишним;
  2. Коктейльные платья. Универсальное решение для похода в ресторан или театр, корпоративных праздников и просто прогулок по городу. Для пошива используется шелк, шифон, кружевная ткань, атлас, креп и многое другое. Спина должна быть открытой, а при выборе формы трапеции с длиной миди не должно быть акцента на талии.
  3. Ежедневные платья. Одежда на все случаи и для любых обстоятельств. Теплые платья изготавливаются из натуральной шерсти, полиэстера и вискозы, а летние модели изготавливаются из атласа, шелка, хлопка и льна.

Остается лишь сделать правильный выбор фасона, основываясь на особенностях своей фигуры.

Как правильно выбрать платье?

При наличии фигуры в виде песочных часов необходимо подбирать облегающие платья, new look и платья-футляры. Фигура яблоко заставит женщину выбрать платье с открытыми плечами, V-образным вырезом и платье-трапецию, но с длиной миди.

При наличии фигуры груша также можно использовать платья-трапеции, модели с корсетом, new look или платья с прямым кроем. В магазине Intertop есть возможность найти абсолютно разные решения под индивидуальные задачи. Каждое платье имеет описание, фотографии и размерную таблицу для простоты выбора.

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