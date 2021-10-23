Дочь покойного Пола Уокера вышла замуж, Вин Дизель отвел ее к алтарю (Фото)

Мидоу Уокер, дочь покойного актера Пола Уокера, вышла замуж в Доминиканской Республике в начале октября.

Модель поделилась в социальных сетях несколькими фотографиями из счастливого дня. На одном из них Вин Дизель изображен в роли человека, который проводил ее к алтарю.

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Этим жестом 22-летняя невеста показала, насколько глубокая дружба между двумя актерами, выбрав именно Вин Дизеля для сопровождения ее к алтарю, что обычно делает отец невесты.

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Она часто отдавала дань памяти своего отца, погибшего в автокатастрофе в ноябре 2013 года, публикуя фотографии, на которых они изображены вдвоем.