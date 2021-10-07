81-летняя поп-икона Тина Тернер продала права на свою музыку BMG

Точная сумма сделки неизвестна, но, по данным BBC.com, отраслевые источники указывают, что она будет близка к 50 миллионам долларов. BMG также приобрела права на изображение звезды.

Контракт с BMG предусматривает, что артистка передает свою долю прав на запись и публикацию своих лучших хитов и десятков других песен за шесть десятилетий своей карьеры. Контракт с BMG не влияет на существующий контракт с Warner Music, которая продолжит быть дистрибьютором музыки звезды. Соглашение, подписанное обеими сторонами, также содержало положения о передаче BMG права на имя, изображение и подобие Тернера.

Они воспользуются популярностью звезды.

Тина Тернер, официально известная как Анна Мэй Буллок, несомненно, является одной из артисток, определивших направление поп- музыки в 80-е годы. По оценкам, тираж всех ее альбомов составляет более 180 миллионов экземпляров , что делает ее рок-артисткой с наибольшим объемом продаж. записи. И хотя в 2009 году Тина объявила о выходе на пенсию, интерес к ее творчеству не уменьшился. Это тенденция, которой компания BMG хочет воспользоваться.

Музыкальное путешествие Тины Тернер вдохновило сотни миллионов людей по всему миру и продолжает привлекать новую аудиторию, сказал BBC.com генеральный директор BMG Хартвиг ​​Масух. «Для нас большая честь взять на себя управление музыкальными и коммерческими интересами Тины Тернер», — добавил он.

Музыка и имидж «в надежных руках»

Сделка Тины Тернер обязательно подарит ей комфортную жизнь и душевное спокойствие, артистка считает, что вложила свои работы и имидж в правильные руки.

«Как и в случае с любым другим артистом, защита моего музыкального наследия — это личное дело каждого», — сказал Тернер в своем заявлении. «Я убеждена, что благодаря BMG и Warner Music моя работа находится в профессиональных и надежных руках», — оценила она.

Тина Тернер — не первая художница, которая за последнее время пошла на такой шаг. Она пошла по стопам, в том числе Боб Дилан, Нил Янг, а также Блонди, Шакири и Стиви Никс из Fleetwood Mac. Пандемия, похоже, ускорила эту тенденцию, что открывает возможности для получения прибыли как артистам, так и распространителям их работ.