Стало известно место проведения Евровидения-2022

Конкурс песни «Евровидение» состоится в Турине в 2022 году, сообщила в пятницу мэр этого крупного города на севере Италии Кьяра Аппендино, которая инициировала выдвижение.

«Мы победили, Турин победил! Добро пожаловать в Турин, на Евровидение-2022», — написала она в Twitter.

«Мы счастливы, что в Турине состоится Евровидение — международный фестиваль, который полюбится широкой публике в любой стране. Благодаря замечательной победе группы Maneskin, песенный конкурс возвращается в Италию через 31 год. Этот город имеет все характеристики для проведения такого престижного мероприятия», — сказал Карло Фуортес, генеральный директор итальянского государственного телевидения Rai.

Милан, Болонья, Римини и Пезаро также претендовали на проведение Евровидения вместе с Турином. По словам Фуортеса, Rai и Европейской радиовещательной союзе было трудно принять окончательное решение, учитывая высокий уровень поданных заявок.

Евровидение состоится в Италии, поскольку 2021 итальянская группа Maneskin выиграла конкурс в Роттердаме. Окончательные соревнования состоятся 14 мая 2022 на одной из крупнейших арены Италии — PalaOlimpico.