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Фільм Marvel «Вічні» з Анджеліною Джолі вийдуть з рейтингом 18+

Гліб Парфененко
Фільм Marvel «Вічні» з Анджеліною Джолі вийдуть з рейтингом 18+

Діти зможуть побачити новий проект Marvel лише у супроводі батьків.

Майбутній фільм Marvel “Вічні” з Анджеліною Джолі у головній ролі отримав підвищений віковий рейтинг. Однак у різних країнах це буде кардинально відрізнятися.

У США дітям молодше 13 років дивитися фільм не дозволять. Особам молодше цього віку буде дозволено дивитися фільм тільки в присутності їх батьків. А в інших країнах ситуація з рейтингом неоднозначна.

Справа в тому, що вхід в «Вічних» був обмежений через сцени сексуального характеру. Зазвичай в таких випадках в кінопрокаті стрічці в США ставиться обмеження «16+», але це рішення приймає експертна комісія.

Так, фільм «Вічні» в інших країнах зможуть побачити не всі молодші 18 років, хоча, як повідомляє ComicBook, кількість еротичного контенту в проекті було дуже невеликим. Відзначимо, що у фільму є затверджений сертифікат прокату, і він повинен вийти в прокат 4 листопада цього року.

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