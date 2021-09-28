Tesla запустил дата-центр в Китае для хранения всех данных

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. создал дата-центр в Китае для хранения всех данных, генерируемых его бизнесом в КНР, включая данные производства, продажи, обслуживания и зарядки, сообщил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

«Вся личная информация надежно хранится в Китае без передачи за границу. Только в очень редких случаях, например, когда запчасти заказываются из-за рубежа, некоторые данные будут передаваться через границу с соответствующего разрешения», — сказал Маск в видеообращении в ходе Всемирной конференции по вопросам интернета-2021, которая проходит в КНР. «Безопасность данных является ключом к успеху интеллектуальных транспортных средств с сетевыми возможностями (ICV). Это не только тесно связано с интересами отдельных людей, но и имеет значение для всего общества», — цитирует его слова агентство «Синьхуа».

Tesla работает с регулирующими органами над поиском наилучшего решения для обеспечения безопасности данных, отметил глава автопроизводителя.

В 2019 году Tesla построила свою первую гигафабрику за пределами США в Шанхае. Ее производственные мощности составляют 500 тыс. машин в год. Ожидается, что к концу этого года уровень локализации на заводе составит около 90%.

Tesla считает Китай вторым по значимости рынком после США.