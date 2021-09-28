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КИТАЙ

Tesla створила дата-центр в Китаї

Про це розповів глава компанії Ілон Маск

Євгеній Подольський

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. створив дата-центр в Китаї для зберігання всіх даних, що генеруються його бізнесом в КНР, включаючи дані виробництва, продажу, обслуговування і зарядки, повідомив головний виконавчий директор компанії Ілон Маск.

«Вся особиста інформація надійно зберігається в Китаї без передачі за кордон. Тільки в дуже рідкісних випадках, наприклад, коли запчастини замовляються з-за кордону, деякі дані будуть передаватися через кордон з відповідного дозволу», – сказав Маск у відеозверненні в ході Всесвітньої конференції з питань інтернету-2021, яка проходить в КНР. «Безпека даних є ключем до успіху інтелектуальних транспортних засобів з мережевими можливостями (ICV). Це не тільки тісно пов’язане з інтересами окремих людей, а й має значення для всього суспільства», – цитує його слова агентство «Сіньхуа».

Tesla працює з регулюючими органами над пошуком найкращого рішення для забезпечення безпеки даних, зазначив глава автовиробника.

У 2019 Tesla побудувала свою першу гігафабріку за межами США в Шанхаї. Її виробничі потужності складають 500 тис. машин на рік. Очікується, що до кінця цього року рівень локалізації на заводі складе близько 90%.

Tesla вважає Китай другим за значимістю ринком після США.

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