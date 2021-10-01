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КИТАЙ

Tesla выплатит 235 тысяч долларов штрафа по делу о мошенничестве

Евгений Подольский

Производитель электромобилей Tesla проиграл дело о мошенничестве в Китае. Компания обязана выплатить 235 тыс. долларов в качестве возмещения ущерба, пишет Bloomberg.

Иск о мошенничестве против Tesla подал покупатель подержанной Model S за 380 тыс. юаней (59 тыс. долларов) Хан Чао. Пекинский суд установил, что Tesla исказила информацию о состоянии электромобиля на своей официальной платформе для продажи подержанных автомобилей.

Автопроизводитель будет обжаловать решение.

Китай, крупнейший в мире рынок электромобилей, является ключевым на пути Tesla к устойчивой прибыльности. На фоне скандалов и давления регуляторов Илон Маск заявлял о готовности Tesla инвестировать в китайский рынок.

Ранее сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla Inc. создал дата-центр в Китае для хранения всех данных, генерируемых его бизнесом в КНР, включая данные производства, продажи, обслуживания и зарядки.

В 2019 году Tesla построила свою первую гигафабрику за пределами США в Шанхае. Ее производственные мощности составляют 500 тыс. машин в год.

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