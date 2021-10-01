Tesla виплатить 235 тисяч доларів штрафу у справі про шахрайство в Китаї

Виробник електромобілів Tesla програв справу про шахрайство в Китаї. Компанія зобов’язана виплатити 235 тис. доларів в якості відшкодування збитку, пише Bloomberg.

Позов про шахрайство проти Tesla подав покупець уживаної Model S за 380 тис. юанів (59 тис. доларів) Хан Чао. Пекінський суд встановив, що Tesla спотворила інформацію про стан електромобіля на своїй офіційній платформі для продажу старих автомобілів.

Автовиробник буде оскаржити рішення.

Китай, найбільший в світі ринок електромобілів, є ключовим на шляху Tesla до стійкої прибутковості. На тлі скандалів і тиску регуляторів Ілон Маск заявляв про готовність Tesla інвестувати в китайський ринок.

Раніше повідомлялося, що американський виробник електромобілів Tesla Inc. створив дата-центр в Китаї для зберігання всіх даних, що генеруються його бізнесом в КНР, включаючи дані виробництва, продажу, обслуговування і зарядки.

У 2019 Tesla побудувала свою першу гігафабріку за межами США в Шанхаї. Її виробничі потужності складають 500 тис. машин на рік.