Китай столкнулся с демографическим кризисом: власть хочет запретить аборты

Китай сталкивается с демографическим кризисом, и отмена политики одного ребенка не приносит желаемого результата. Именно поэтому Пекин уже говорит о сокращении абортов. Как это произойдет?

Продолжающаяся пресс-конференция Госсовета Китая была посвящена новому плану развития китайских женщин и детей. Цель новой программы — проводить больше мероприятий по повышению осведомленности о беременности и профилактике материнского здоровья. Однако в чуть более скрытом месте отчета говорится, что Китай хочет сократить число абортов, которые делаются не по медицинским показаниям.

Это вызвало бурные дискуссии в интернете в Китае. «Неужели они хотят отнять у нас право иметь собственное тело?» — спрашивает одна женщина. Другая написала: «Теперь всех заставят иметь детей?».

Старение населения Китая

Правозащитные группы также выразили тревогу. Политика одного ребенка, введена в конце 1970-х годов, должна была замедлить рост населения Китая. Поэтому женщин заставляли использовать противозачаточные средства, стерилизовали и заставляли делать аборты, говорит Ван Яки из правозащитной организации Human Rights Watch. Сейчас правительство выступает за то, чтобы иметь больше детей, потому что оно обеспокоено снижением рождаемости. «Беспокойство многих женщин по поводу того, что право на аборт теперь может быть ограничен, полностью оправдано», — говорит Яки.

В новых директивах правительства не упоминаются конкретные меры, поэтому многие женщины опасаются, что каждая провинция и каждый отдельный город будет проводить политику в соответствии с новой целью по своему усмотрению, в том числе с помощью принуждения. Потому что снижение темпов роста населения Китая уже приводит к драматическим последствиям.

Число людей трудоспособного возраста сокращается, как и число женщин детородного возраста, заявил глава Национального бюро статистики весной после обнародования результатов переписи. Китайское общество быстро стареет, и количество новых рождений не может компенсировать это.

Отмена политики «одного ребенка» шесть лет назад ничего не изменила. В то же время, в настоящее время существует очень мало ограничений на право на аборт. Запрещено только прерывания беременности по причине нежелательного пола плода. Через традиционного предпочтения наследников мужского пола в Китае за много лет были абортированные миллионы плодов женского пола.

Существует несколько причин большого количества абортов в Китае

Но больше 9 миллионов абортов, совершаемых ежегодно, вызванные и другими причинами. Многие молодые женщины в Китае в прошлом делали большое количество абортов из-за отсутствия знаний и полового воспитания, в том числе о противозачаточных средствах.

Новые директивы Госсовета обещают дополнительные усилия в этом направлении, но правозащитники скептически относятся к тому, что одной образования достаточно для снижения количества абортов. «Это требует более глубоких изменений в общественном сознании. Для женщин должно быть естественным отказаться от незащищенного секса. Но это слишком большая проблема, влияющая на гендерное равенство в китайском обществе», — говорит правозащитник Ван Яки.

Многие китайские женщины относятся к новым директив с подозрением, поскольку Коммунистическая партия Китая продолжает пропагандировать традиционное деление ролей в семье и обществе.

С начала года разводы стали еще более затруднительными, а феминистские публикации в интернете блокируются. Поэтому сейчас многие женщины опасаются, что государство снова присвоит себе право навязывать им свои представления о семейной жизни.