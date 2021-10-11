Китай зіткнувся з демографічною кризою: влада хоче заборонити аборти

Китай стикається з демографічною кризою, і скасування політики однієї дитини не приносить бажаного результату. Саме тому Пекін вже говорить про скорочення абортів. Як це станеться?

Триваюча прес-конференція Держради Китаю була присвячена новому плану розвитку китайських жінок і дітей. Мета нової програми – проводити більше заходів з підвищення обізнаності про вагітність і профілактиці материнського здоров’я. Однак в трохи більш прихованому місці звіту говориться, що Китай хоче скоротити число тих абортів, які робляться не за медичними показаннями.

Це викликало бурхливі дискусії в інтернеті в Китаї. “Невже вони хочуть відібрати в нас право мати власне тіло?” – запитує одна жінка. Інша написала: “Тепер всіх змусять мати дітей?”.

Старіння населення Китаю

Правозахисні групи також висловили тривогу. Політика однієї дитини, введена в кінці 1970-х років, повинна була уповільнити зростання населення Китаю. Тому жінок змушували використовувати протизаплідні засоби, стерилізували і змушували робити аборти, говорить Ван Яки з правозахисної організації Human Rights Watch. Зараз уряд виступає за те, щоб мати більше дітей, тому що воно стурбоване зниженням народжуваності. “Занепокоєння багатьох жінок з приводу того, що право на аборт тепер може бути обмежений, повністю виправдано”, – каже Яки.

У нових директивах уряду не згадуються конкретні заходи, тому багато жінок побоюються, що кожна провінція і кожен окреме місто проводитиме політику відповідно до нової метою на свій розсуд, у тому числі за допомогою примусу. Тому що зниження темпів зростання населення Китаю вже призводить до драматичних наслідків.

Число людей працездатного віку скорочується, як і число жінок дітородного віку, заявив глава Національного бюро статистики навесні після оприлюднення результатів перепису. Китайське суспільство швидко старіє, і кількість нових народжень не може компенсувати це.

Скасування політики “однієї дитини” шість років тому нічого не змінила. У той же час, в даний час існує дуже мало обмежень на право на аборт. Заборонено тільки переривання вагітності з причини небажаного статі плоду. Через традиційній перевазі спадкоємців чоловічої статі в Китаї за багато років були абортовані мільйони плодів жіночої статі.

Існує кілька причин великої кількості абортів в Китаї

Але більше 9 мільйонів абортів, що здійснюються щорічно, викликані і іншими причинами. Багато молодих жінок в Китаї в минулому робили велику кількість абортів через відсутність знань і статевого виховання, в тому числі про протизаплідні засоби.

Нові директиви Держради обіцяють додаткові зусилля в цьому напрямку, але правозахисники скептично ставляться до того, що одної освіти буде досить для зниження кількості абортів. “Це вимагає більш глибоких змін в суспільній свідомості. Для жінок має бути природним відмовитися від незахищеного сексу. Але це занадто велика проблема, що впливає на гендерну рівність в китайському суспільстві”, – говорить правозахисник Ван Яки.

Багато китайських жінок ставляться до нових директив з підозрою, оскільки Комуністична партія Китаю продовжує пропагувати традиційний поділ ролей в сім’ї та суспільстві.

З початку року розлучення стали ще більш скрутними, а феміністські публікації в інтернеті блокуються. Тому зараз багато жінок побоюються, що держава знову привласнить собі право нав’язувати їм свої уявлення про сімейне життя.