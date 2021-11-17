Насколько новые европейские ограничения окажут влияние на ваши планы путешествий?

Что происходит в Европе? Частичная блокировка в Нидерландах, полная блокировка невакцинированных людей в Австрии, а также усиление правил выдачи медицинских пропусков во Франции, Германии и Норвегии в последние дни. Или это признаком грядущих событий для рождественских поездок?

Новая волна инфекций, вызванных вирусом COVID-19, заставила многие страны снова ввести ограничения, поскольку Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что регион снова находится в «эпицентре» пандемии. Частью проблемы является ослабление иммунизации, ослабление или неполное введение ограничений, а также снижение температуры, заставляющее людей находиться в помещении, но эта волна также может быть связана с относительно низким уровнем вакцинации в странах, где количество случаев заболевания в последние недели резко возросло.

Если вы планируете поездку в Европу этой зимой, то некоторые моменты, которые следует иметь в виду в связи с последними ограничениями COVID-19 и тем, как они могут повлиять на ваши планы.

Какие страны снова вводят ограничения?

Краткий ответ: много. Если вы едете в Европу на каникулы, ждите, что ситуация будет сильно отличаться от той, которая была летом. От Австрии до Бельгии, от Хорватии до Дании ограничения снова появляются почти так же быстро, как снимаются. Большинство из них касается невакцинированных людей, но некоторые затрагивают все население. Например, Нидерланды ввели частичную блокировку, заставившую закрыться в 7 часов вечера такие заведения, как рестораны и бары.

Австрия заняла самую жесткую позицию, поместив невакцинированных людей в изолятор после рекордного роста количества случаев заболевания. По данным Reuters, в этой стране самый низкий уровень вакцинации в Европе: только 65% населения полностью привиты от COVID-19. Германия не сильно отстает – 67% населения полностью привиты. Неудивительно, что из-за роста заболеваемости в этой стране в течение нескольких дней будет введена аналогичная мера блокировки.

Хотя ситуация вызывает обеспокоенность, ни одна страна не намекнула на возвращение к прошлой зиме, когда по всему континенту были введены полные изоляторы, поэтому пока не стоит ждать чего-то слишком радикального. Великобритания, в которой зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения в Европе, не вводила никаких ограничений по отложенным летом COVID-19.

Могу ли я по-прежнему путешествовать в Европу?

Если вы придерживаетесь графика вакцинации, то есть делаете вторую или даже третью прививку, то с вами все будет в порядке. Обычно невакцинированные путешественники сталкиваются с дополнительными ограничениями, куда бы они ни поехали, но они варьируются от места к месту. В рамках ЕС невакцинированные путешествующие между странами люди в ближайшие недели будут подвергаться некоторым требованиям тестирования, поскольку ЕС и Шенгенская зона расширили список стран, считающихся странами повышенного риска, с учетом текущей ситуации.

Невакцинированные путешественники из-за пределов ЕС сталкиваются с более жесткими ограничениями, такими как карантин или запрет на поездки, в зависимости от того, откуда они едут и куда направляются. В Италии, например, невакцинированные американцы должны самоизолироваться по прибытии, и им запрещено ездить в Нидерланды.

Нужно ли мне предъявлять сертификат о прививках в Европе?

В общем да. Большинство стран попросят предъявить свидетельство о вакцинации на границе во избежание требований карантина и тестирования. Но с появлением новых волн COVID-19 страны все чаще требуют предъявления подтверждения вакцинации для получения доступа к услугам.

Греция, Италия, Дания, Франция, Хорватия, Австрия, Германия, Норвегия и Бельгия – вот лишь некоторые из стран, которые усилили или расширили правила по медицинским пропускам по мере роста заболеваемости, требуя от людей предъявления доказательств вакцинации или выздоровления, или, в некоторых случаях, недавнего отрицательного теста на COVID-19 для посещения большинства отелей, мест отдыха и развлечений, а также некоторых государственных услуг.

Влияют ли новые ограничения на горнолыжные курорты?

Ограничения варьируются, но на большинстве курортов вы можете ожидать ношение масок, ограничение пропускной способности подъемников и закрытых помещений, а также меры социальной дистанционности. Скорее всего, вам понадобится подтверждение того, что вы прошли полную вакцинацию, поправились от COVID-19 или недавно сдали отрицательный анализ.

Продолжаются ли большие меры?

Люди, путешествующие в праздничный период, возможно, с нетерпением ждут сезонных мероприятий, таких как рождественские базары, концерты, новогодние вечеринки и праздники. Но вполне справедливо ожидать некоторых отмен. В Германии уже закрыли некоторые рождественские базары, но отмена пока не получила широкого распространения. По крайней мере, при посещении больших мероприятий ожидается усиление мер по здравоохранению и безопасности, раннему закрытию или ограничению емкости. Но пока правительства пытаются остановить растущую волну случаев, вполне вероятно, что на горизонте появятся новые сбои.