Россия заговорила о ликвидации Украины как государства, чтобы в Донбассе был мир

Богдан Беспалько, член Совета по вопросам межнациональных отношений при президенте России, в интервью порталу «Украина.ру» заявил о радикальном способе установления мира в Донбассе.

Он отметил, что в современных условиях не имеет смысла ждать от Киева выполнения Минских договоренностей, поскольку украинская власть «лишены субъективности», они находятся под контролем Запада. Но в то же время, по его словам, есть способ установить мир на Донбассе.

«Лучшим способом была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но и для самих граждан Украины, для тех, кто там живет», — настаивал Беспалько.

При этом он указал на ухудшение условий жизни украинский. В частности, подчеркнул он, идет деградация государственных учреждений, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.