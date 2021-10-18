ГлавнаяРОССИЯРоссия заговорила о ликвидации Украины как государства, чтобы в Донбассе был мир
РОССИЯУКРАИНА

Россия заговорила о ликвидации Украины как государства, чтобы в Донбассе был мир

Глеб Парфененко
Россия заговорила о ликвидации Украины как государства, чтобы в Донбассе был мир
Conflict between Ukraine and Russia, male fists - governments conflict concept

Богдан Беспалько, член Совета по вопросам межнациональных отношений при президенте России, в интервью порталу «Украина.ру» заявил о радикальном способе установления мира в Донбассе.

Он отметил, что в современных условиях не имеет смысла ждать от Киева выполнения Минских договоренностей, поскольку украинская власть «лишены субъективности», они находятся под контролем Запада. Но в то же время, по его словам, есть способ установить мир на Донбассе.

«Лучшим способом была бы ликвидация самой Украины как государства. Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но и для самих граждан Украины, для тех, кто там живет», — настаивал Беспалько.

При этом он указал на ухудшение условий жизни украинский. В частности, подчеркнул он, идет деградация государственных учреждений, инфраструктуры, медицины, промышленности и образования.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International