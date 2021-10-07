ЦРУ создает отдел для решения вызовов, поступающих из Китая

Центральное разведывательное управление США объявило, что оно создает новое подразделение, полностью сосредоточен на Китае и угрозы, которые он представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Так называемое Задача китайского центра «Миссия» — «работать против глобального вызова Китайской Народной Республики, который затрагивает все области миссии Офиса», — говорится в заявлении ЦРУ.

Директор разведки Уильям Бернс подчеркнул, что угроза исходит от китайского правительства, а не от китайского народа. По его словам, появление нового подразделения объединит всю деятельность ЦРУ, связанную с Китаем. Центр Mission China способствовать дальнейшему укреплению коллективной работы над «крупнейшей геополитической угрозой 21 века — все более конфликтующим китайским правительством», — сказал он.

Бернс добавил, что ЦРУ не будет переключаться свое внимание с «агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана».