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ЦРУ создает отдел для решения вызовов, поступающих из Китая

Глеб Парфененко
ЦРУ создает отдел для решения вызовов, поступающих из Китая

Центральное разведывательное управление США объявило, что оно создает новое подразделение, полностью сосредоточен на Китае и угрозы, которые он представляет для национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

Так называемое Задача китайского центра «Миссия» — «работать против глобального вызова Китайской Народной Республики, который затрагивает все области миссии Офиса», — говорится в заявлении ЦРУ.

Директор разведки Уильям Бернс подчеркнул, что угроза исходит от китайского правительства, а не от китайского народа. По его словам, появление нового подразделения объединит всю деятельность ЦРУ, связанную с Китаем. Центр Mission China способствовать дальнейшему укреплению коллективной работы над «крупнейшей геополитической угрозой 21 века — все более конфликтующим китайским правительством», — сказал он.

Бернс добавил, что ЦРУ не будет переключаться свое внимание с «агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана».

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