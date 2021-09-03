Посольство Ирана отрицает нападение на Болгарию, обвиняет США в государственном терроризме

Посольство Ирана в Софии категорически отвергло обвинения содержащиеся в отчете ЦРУ, элитный спецназ страны готовил теракт в Болгарии.

«Мы считаем, что утверждение в отчете является результатом фальсификации и заговоры, направленного на психологическую войну, разрушение имиджа Ирана и иранцев, оказания давления и смесь фантазий и ложных обвинений, которые никогда не были задокументированы, и болгарские власти не подтвердили эти утверждения», — говорится в официальном ответе посольства для СМИ.

По мнению иранского посольства, парадоксально, что ложные обвинения исходят от страны, «в прошлом веке под ложным предлогом вмешалась как минимум в 55 независимых странах мира».

«США являются крупнейшим спонсором государственного терроризма в мире, поддерживая как минимум восемь известных террористических групп с тяжелым и кровавым прошлым в Западной Азии, Европе и Латинской Америке с 1960-х годов», — говорится в ответе посольства Ирана.

В посольстве заявили, что и ИГИЛ является ярким примером американского государственного терроризма.