ЦРУ створює відділ для вирішення викликів, що надходять з Китаю

Центральне розвідувальне управління США оголосило, що воно створює новий підрозділ, повністю зосереджений на Китаї та загрози, які він становить для національної безпеки Сполучених Штатів, повідомляє Reuters.

Так зване Завдання китайського центру «Місія» – «працювати проти глобального виклику Китайської Народної Республіки, який зачіпає всі області місії Офісу», – йдеться в заяві ЦРУ.

Директор розвідки Вільям Бернс підкреслив, що загроза виходить від китайського уряду, а не від китайського народу. По його словами, поява нового підрозділу об’єднає всю діяльність ЦРУ, пов’язану з Китаєм. Центр Mission China сприятиме подальшому зміцненню колективної роботи над «найбільшою геополітичною загрозою 21 століття – все більш конфліктуючим китайським урядом», – сказав він.

Бернс додав, що ЦРУ не виконується перемикання свою увагу з «агресивної Росії, провокаційною Північної Кореї і ворожого Ірану».