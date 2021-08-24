Директор ЦРУ тайно встретился с лидером талибов в Кабуле

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс вчера провел тайную встречу с лидером Талибана Абдулом Гани Барадара, сообщает Washington Post во вторник.

Согласно правительственным источникам, цитируемым Washington Post, они провели личную встречу, которая стала первой подобной встречей на высшем уровне с тех пор, как талибы взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул.

Подробности их переговоров не разглашаются, поскольку встреча проводится на фоне вывода американских и других западных вооруженных сил из Афганистана, срок которого истекает в конце месяца.

Источник: BNR