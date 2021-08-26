Секретные операции ЦРУ и Пентагона по эвакуации из Афганистана

ЦРУ и военные США проводят тайные операции по эвакуации американцев из Афганистана с использованием вертолетов и пехоты, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам официальных лиц, операции начались в последние дни и проводятся с помощью разведывательных вертолетов.

Военные входят в Кабул в рамках миссий с участием таких союзников, как Великобритания и Франция.

Цель состоит в том, чтобы вывезти из определенных мест граждан этих стран, владельцев грин-карт и афганцев, которые имеют специальные визы для работы с военными.

Госсекретарь Энтони Блинкин заявил, что Соединенные Штаты будут использовать все дипломатические средства и всю материальную поддержку, чтобы помочь тем, кто желает покинуть Афганистан после 31 августа.