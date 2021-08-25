Коронавирус просочился из лаборатории: отчет ЦРУ разочаровывает

В отчете разведки США о происхождении нового коронавируса нет определенных выводов, сообщили несколько местных СМИ, цитируемых AFP.

Агентство отмечает, что документ, заказанный президентом Джо Байденом, не дает ответа на этот деликатный вопрос, который является источником напряженности между США и Китаем.

В конце мая Байден попросил «удвоить свои усилия» разведку США, которая в то время не могла сказать, имеет ли коронавирус, появившийся в Ухане в конце 2019 года, животное происхождение или возникло из лаборатории в китайском городе и найти ответ на тайну в течение 90 дней.

Washington Post пишет, что президент США получил вчера эту сверхсекретную доклад, но однозначного ответа не дал. Несмотря на исследования и анализ, разведывательной сообществу США не удалось объединиться вокруг одной гипотезы.

Долгое время отбрасываемая большинством экспертов теория о том, что новый коронавирус просочился в результате аварии из лаборатории в Ухане, снова стала частью дебатов в Соединенных Штатах. Все больше и больше ученых призывают к более глубокому изучению вопроса, отмечает BTA со ссылкой на AFP.

Китай, который категорически отвергает гипотезу о лабораторном происхождении вируса, обвиняет Соединенные Штаты в распространении «теорий заговора». На сегодняшний день новый патоген убил почти 4,5 миллиона человек.