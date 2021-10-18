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Кипр ужесточает меры по борьбе с COVID с сегодняшнего дня

Евгений Подольский

Люди, которые были вакцинированы только одной дозой двухкомпонентной вакцины против коронавируса, будут приравнены в Республике Кипр к невакцинированной части населения.

Это положение, о котором 5 октября объявило Минздрав островного государства, вступает в силу сегодня, сообщает BGNES.

С 18 октября пропуск SafePass, который обеспечивает доступ ко всем общественным местам, включая супермаркеты, универмаги, офисы, рестораны, клубы, театры, музеи, художественные галереи и спортивные сооружения, будет доступен только тем, кто прошел полную вакцинацию. конечно.

Ужесточение связано с регистрацией на острове более 11000 человек, которые ограничились первой дозой вакцины и не прошли курс вакцинации.

Между объявлением об изменении условий выдачи SafePass и вступлением в силу новых правил прошло около двух недель.

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