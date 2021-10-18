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Кіпр посилює заходи по боротьбі з COVID-19 з сьогоднішнього дня

Євгеній Подольський

Люди, які були вакциновані тільки однієї дозою двухкомпонентної вакцини проти коронавіруса, будуть прирівняні в Республіці Кіпр до невакцинованої частини населення.

Це положення, про яке 5 жовтня оголосив МОЗ острівної держави, вступає в силу сьогодні, повідомляє BGNES.

З 18 жовтня пропуск SafePass, який забезпечує доступ до всіх громадських місцях, включаючи супермаркети, універмаги, офіси, ресторани, клуби, театри, музеї, художні галереї та спортивні споруди, буде доступний тільки тим, хто пройшов повну вакцинацію.

Жорсткість пов’язано з реєстрацією на острові більше 11000 чоловік, які обмежилися першою дозою вакцини і не пройшли курс вакцинації.

Між оголошенням про зміну умов видачі SafePass і вступом в силу нових правил пройшло близько двох тижнів.

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