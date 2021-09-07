Премьера Канады Джастина Трюдо забросали камнями на предвыборном митинге

Неизвестные забросали мелкими камнями премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Инцидент произошел после окончания предвыборного мероприятия в городе Лондон (провинция Онтарио).

Как сообщает канадская телерадиовещательная компания CBC, на встречу Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла и группа граждан, несогласных с его политикой.

На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как в садился в автобус премьера летит горсть чего-то, что напоминает щебень.

Кроме того, протестующие выкрикивали лозунги вслед политику. Часть камней попала в Трюдо, часть — в его охранников.

Ранее из-за протестных акций премьеру пришлось отменить мероприятие в городе Болтон провинции Онтарио.

Канада планирует провести 20 сентября досрочные парламентские выборы.