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Канада вводит обязательную вакцинацию для некоторых работников

Глеб Парфененко
Канада вводит обязательную вакцинацию для некоторых работников

Канада отправит невакцинированных федеральных служащих в неоплачиваемый отпуск и потребует прививки от COVID для всех путешествующих самолетом, поездом или кораблем. Об этом заявил вчера премьер-министр Джастин Трюдо, обнародовав одни из самых строгих на сегодняшний день в мире правил вакцинации, сообщает Reuters.

Дj 29 октября все федеральные служащие должны будут заявить на онлайн-портале о том, что они завершили цикл иммунизации. Люди старше 12 лет, которые пользуются внутренними рейсами, поездами и морским транспортом, должны будут показать, что они полностью привиты до 30 октября. Это также относится к тем, кто занят в транспортном секторе.

«Эти транспортные меры, наряду с обязательным вакцинацией федеральных служащих, являются одними из самых строгих в мире», — сказал Трюдо журналистам. «Если вы сделаете правильно и сделаете прививку, вы заслужите свободу быть в безопасности от COVID-19», — добавил он.

В Канаде около 300 000 человек находятся на государственной службе, плюс еще 955 000 заняты в секторах, регулируемых государством. Это около 8 процентов всех работников в стране.

В Канаде полностью вакцинировано более 70 процентов 38-миллионного населения.

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