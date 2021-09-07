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КАНАДА

Прем’єра Канади закидали камінням на передвиборному мітингу

На зустріч Джастіна Трюдо з прихильниками прийшла і група громадян, незгодних з його політикою

Євгеній Подольський

Невідомі закидали дрібними каменями прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Інцидент стався після закінчення передвиборчого заходу в місті Лондон (провінція Онтаріо).

Як повідомляє канадська телерадіомовна компанія CBC, на зустріч Трюдо з прихильниками Ліберальної партії прийшла і велика група громадян, незгодних з його політикою.

На опублікованому в соціальних мережах ролику видно, як в сідав в автобус прем’єра летить жменю чогось, що нагадує щебінь.

Крім того, учасники протесту вигукували гасла слідом політику. Частина каменів потрапила в Трюдо, частина – в його охоронців.

Раніше через протестних акцій прем’єру довелося скасувати захід у місті Болтон провінції Онтаріо.

Канада планує провести 20 вересня дострокові парламентські вибори.

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