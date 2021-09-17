Обама поддержал Трюдо накануне парламентских выборов в Канаде

Бывший президент США Барак Обама, в понедельник поддержал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на предстоящих всеобщих выборах в Канаде, сообщает Associated Press.

Обама назвал Трюдо эффективным лидером с сильными демократическими ценностями и добавил, что он гордится тем, что имел возможность работать с ним. Трюдо, в свою очередь, поблагодарил Обаму и подчеркнул, что продолжит борьбу Канады за прогресс.

Обама во второй раз поддерживает Трюдо на выборах. Он сделал это первым в 2019 году. Бывший президент США остается популярным среди многих канадцев. А тесные связи Трюдо с Обамой возникли еще в то время, когда последний был президентом США.

Это не первый случай, когда демократ выражает поддержку иностранному политику в преддверии национальных выборов. В 2017 году Обама поддержал Эммануэля Макрона в преддверии президентских выборов во Франции. Американский политик также предупредил британских избирателей о рисках, связанных с выходом из ЕС.