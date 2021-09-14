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ІТАЛІЯ

В Італії арештовані 57 мафіозі злочинної організації “Ндрангети”

Гліб Парфененко
В ході рейду в Італії арештовані мафіозі групування

Правоохоронні органи Італії затримали в декількох регіонах країни 57 ймовірних членів злочинної організації, причетної до незаконного обігу наркотиків зі Скандинавії та Іспанії, повідомляє агентство ANSA.

Серед затриманих – передбачувані члени калабрійської мафії Ндрангета.

Слідчі також заарештували різне майно на суму понад 3,7 млн. Євро.

“Ндрангета” вважається однією з найвпливовіших тіньових організацій в Італії та в усій Європі.

У січні в місті Ламеція-Терме (південний регіон регіону Калабрія) почався наймасштабніший за останні роки судовий процес над членами кланів злочинного угруповання. У суді чекають понад 300 осіб, а обвинувальний висновок містить понад 400 звинувачень. Очікується, що процес триватиме не менше 3 років.

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