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ИТАЛИЯ

Школьница спасла жизнь жителей сгоревшего многоквартирного дома в Милане

16-річна дівчина першою відчула задушливий запах диму.

Глеб Парфененко
Школьница спасла жизнь жителей сгоревшего многоквартирного дома в Милане

Школьница спасла от огненной стихии жителей охваченного пожаром многоквартирного дома в итальянском городе Милане. Это следует из результатов расследования, сообщают итальянские электронные СМИ.

Девочка жила со своей семьей на 16-м этаже здания. Школьница была дома одна, когда почувствовала запах дыма, идущий снизу. Она сразу поняла всю серьезность ситуации и позвонила отцу. Он связался с пожарными, а затем быстро вернулся в дом.

Девочка и отец, а также их сосед успели позвонить в двери всех своих соседей и рассказать им о пожаре. Девушка также подняла тревогу в специальном чате, который кооператоры создали для того, чтобы общаться в срочных делах. Таким образом, все, кто находился в небоскребе в тот момент, поняли, какая опасность угрожает, и успели вовремя выбраться, прежде чем пламя охватило все здание.

Также выяснилось, что две кошки выжили в пожаре и находились в квартире на седьмом этаже, пока их хозяева были в отъезде.

В то же время выяснилось, что в квартире, с террасы которой, вероятно, началось пламени, в момент инцидента не было электричества. Хозяева были в отпуске и перед отъездом отключили электричество, чтобы не допустить подобных инцидентов.

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